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Тренчин - Гетеборг

25.07.2013, Четверг, 19:00 мск Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Тренчин - Гетеборг
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 18 июля, четверг 21:00 Гетеборг 0:0 Тренчин
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