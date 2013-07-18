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Хонка - Лех

18.07.2013, Четверг, 20:00 мск Эспоо, стадион Тапиолан Урхейлупуисто Лига Европы, 2 раунд , первый матч Хонка - Лех
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