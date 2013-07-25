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Хапоэль - Берое

25.07.2013, Четверг, 21:00 мск Тель-Авив, стадион Блумфилд Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Хапоэль - Берое
Первый матч: 4 - 1
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 18 июля, четверг 20:30 Берое 1:4 Хапоэль
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