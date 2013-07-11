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Вентспилс - Эйрбас

11.07.2013, Четверг, 19:00 мск Рига, стадион Олимпийский центр Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Вентспилс - Эйрбас
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 4 июля, четверг 22:30 Эйрбас 1:1 Вентспилс
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