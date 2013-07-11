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Жилина - Торпедо

11.07.2013, Четверг, 19:30 мск Жилина, стадион Под Дубном Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Жилина - Торпедо
Первый матч: 3 - 0
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 4 июля, четверг 21:00 Торпедо 0:3 Жилина
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