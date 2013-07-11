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Актобе - Гандзасар

11.07.2013, Четверг, 19:00 мск Актюбинск, стадион Центральный Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Актобе - Гандзасар
Первый матч: 2 - 1
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 4 июля, четверг 19:00 Гандзасар 1:2 Актобе
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