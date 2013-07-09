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Дифферданж - Лачи

09.07.2013, Вторник, 21:30 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Дифферданж - Лачи
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 4 июля, четверг 21:00 Лачи 0:1 Дифферданж
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