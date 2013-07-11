Введите ваш ник на сайте

Левадия - Бала Таун

11.07.2013, Четверг, 20:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Левадия - Бала Таун
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 2 июля, вторник 22:00 Бала Таун 1:0 Левадия
...
  • Читайте нас: 