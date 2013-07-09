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ТПС - Женесс

09.07.2013, Вторник, 20:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч ТПС - Женесс
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 4 июля, четверг 20:00 Женесс 2:0 ТПС
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