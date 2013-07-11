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ХБ Торсхавн - ИБВ

11.07.2013, Четверг, 22:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч ХБ Торсхавн - ИБВ
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 4 июля, четверг 23:30 ИБВ 1:1 ХБ Торсхавн
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