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ИБВ - ХБ Торсхавн

04.07.2013, Четверг, 23:30 мск Вестманнаэйяр, стадион Хастейнсволлюр Лига Европы, 1 раунд , первый матч ИБВ - ХБ Торсхавн
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