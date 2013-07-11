Введите ваш ник на сайте

Целе - Тромсе

11.07.2013, Четверг, 21:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Целе - Тромсе
Первый матч: 2 - 1
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 4 июля, четверг 21:00 Тромсе 1:2 Целе
...
  • Читайте нас: 