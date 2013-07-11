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Мальме - Дрогеда

11.07.2013, Четверг, 21:00 мск Мальме, стадион Сведбанк Стэдион Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Мальме - Дрогеда
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 4 июля, четверг 22:45 Дрогеда 0:0 Мальме
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