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Линфилд - ИФ

10.07.2013, Среда, 22:45 мск Белфаст, стадион Виндзор Парк Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Линфилд - ИФ
Первый матч: 2 - 0
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 3 июля, среда 22:45 ИФ 0:2 Линфилд
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