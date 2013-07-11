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Зриньски - УЭ Санта-Колома

11.07.2013, Четверг, 20:30 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Зриньски - УЭ Санта-Колома
Первый матч: 3 - 1
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 4 июля, четверг 19:30 УЭ Санта-Колома 1:3 Зриньски
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