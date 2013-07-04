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УЭ Санта-Колома - Зриньски

04.07.2013, Четверг, 19:30 мск Санта Колома, стадион Комуналь д'Айксовалл Лига Европы, 1 раунд , первый матч УЭ Санта-Колома - Зриньски
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