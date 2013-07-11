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Санта-Колома - Брейдаблик

11.07.2013, Четверг, 19:30 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Санта-Колома - Брейдаблик
Первый матч: 0 - 4
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 4 июля, четверг 23:15 Брейдаблик 4:0 Санта-Колома
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