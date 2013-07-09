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Мика - Рудар

09.07.2013, Вторник, 17:30 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Мика - Рудар
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 4 июля, четверг 22:30 Рудар 1:0 Мика
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