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Астра - Домжале

11.07.2013, Четверг, 22:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Астра - Домжале
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 4 июля, четверг 22:45 Домжале 0:1 Астра
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