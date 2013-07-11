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Иртыш - Левски

11.07.2013, Четверг, 17:00 мск Павлодар, стадион Центральный Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Иртыш - Левски
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 4 июля, четверг 22:00 Левски 0:0 Иртыш
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