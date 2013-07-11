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Дачия - Теута

11.07.2013, Четверг, 21:15 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Дачия - Теута
Первый матч: 1 - 3
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 4 июля, четверг 22:00 Теута 3:1 Дачия
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