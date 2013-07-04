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Фехервар - ОФК Титоград

04.07.2013, Четверг, 22:30 мск Секешфехервар, стадион Состой Стадион Лига Европы, 1 раунд , первый матч Фехервар - ОФК Титоград
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