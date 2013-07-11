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Карабах - Металлург

11.07.2013, Четверг, 20:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Карабах - Металлург
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 2 июля, вторник 19:45 Металлург 0:1 Карабах
Лига Европы (2010/2011)

ответный матч		 8 июля, четверг 19:00 Металлург 1:1 Карабах
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 1 июля, четверг 20:00 Карабах 4:1 Металлург
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