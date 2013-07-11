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Дюделанж - Милсами

11.07.2013, Четверг, 20:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Дюделанж - Милсами
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 4 июля, четверг 19:00 Милсами 1:0 Дюделанж
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