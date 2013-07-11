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Сент Патрикс - Жальгирис

11.07.2013, Четверг, 22:45 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Сент Патрикс - Жальгирис
Первый матч: 2 - 2
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 4 июля, четверг 22:10 Жальгирис 2:2 Сент Патрикс
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