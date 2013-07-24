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Легия - ТНС

24.07.2013, Среда, 22:45 мск Варшава, стадион Войска Польского Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Легия - ТНС
Первый матч: 3 - 1
Лига чемпионов (2013/2014)
2 раунд
первый матч		 17 июля, среда 22:15 ТНС 1:3 Легия
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