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Лудогорец - Слован

24.07.2013, Среда, 21:30 мск Разград, стадион Арена Хувефарма Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Лудогорец - Слован
Первый матч: 1 - 2
Лига чемпионов (2013/2014)
2 раунд
первый матч		 17 июля, среда 22:15 Слован 2:1 Лудогорец
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