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Шахтер - БАТЭ

23.07.2013, Вторник, 17:30 мск Караганда, стадион Шахтер Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Шахтер - БАТЭ
Первый матч: 1 - 0
Лига чемпионов (2013/2014)
2 раунд
первый матч		 16 июля, вторник 20:00 БАТЭ 0:1 Шахтер
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