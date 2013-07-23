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Маккаби - Дьёр

23.07.2013, Вторник, 22:30 мск Тель-Авив, стадион Блумфилд Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Маккаби - Дьёр
Первый матч: 2 - 0
Лига чемпионов (2013/2014)
2 раунд
первый матч		 17 июля, среда 22:30 Дьёр 0:2 Маккаби
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