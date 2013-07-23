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Динамо - Фола

23.07.2013, Вторник, 22:45 мск Загреб, стадион Максимир Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Динамо - Фола
Первый матч: 5 - 0
Лига чемпионов (2013/2014)
2 раунд
первый матч		 16 июля, вторник 21:30 Фола 0:5 Динамо
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