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Хафнарфьордур - Экранас

23.07.2013, Вторник, 23:15 мск Хафнарфьордур, стадион Каплакрики Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Хафнарфьордур - Экранас
Первый матч: 1 - 0
Лига чемпионов (2013/2014)
2 раунд
первый матч		 16 июля, вторник 21:00 Экранас 0:1 Хафнарфьордур
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