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Экранас - Хафнарфьордур

16.07.2013, Вторник, 21:00 мск Вильнюс, стадион Ветра Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч Экранас - Хафнарфьордур
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