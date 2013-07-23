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Нымме Калью - ХИК

23.07.2013, Вторник, 19:30 мск Таллин, стадион Кадриору Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Нымме Калью - ХИК
Первый матч: 0 - 0
Лига чемпионов (2013/2014)
2 раунд
первый матч		 17 июля, среда 19:30 ХИК 0:0 Нымме Калью
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