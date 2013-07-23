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Даугава - Эльфсборг

23.07.2013, Вторник, 19:00 мск Даугавпилс, стадион Даугава Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Даугава - Эльфсборг
Первый матч: 1 - 7
Лига чемпионов (2013/2014)
2 раунд
первый матч		 17 июля, среда 21:00 Эльфсборг 7:1 Даугава
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