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Эльфсборг - Даугава

17.07.2013, Среда, 21:00 мск Бурос, стадион Бурос Арена Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч Эльфсборг - Даугава
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