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Сутьеска - Шериф

23.07.2013, Вторник, 19:30 мск Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Сутьеска - Шериф
Первый матч: 1 - 1
Лига чемпионов (2013/2014)
2 раунд
первый матч		 16 июля, вторник 21:00 Шериф 1:1 Сутьеска
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