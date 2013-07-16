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Шериф - Сутьеска

16.07.2013, Вторник, 21:00 мск Тирасполь, стадион Шериф Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч Шериф - Сутьеска
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