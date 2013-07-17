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Слиго Роверс - Мольде

17.07.2013, Среда, 21:00 мск Слиго, стадион Шоуграундс Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч Слиго Роверс - Мольде
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