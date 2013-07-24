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Марибор - Биркиркара

24.07.2013, Среда, 22:00 мск Марибор, стадион Людски врт Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Марибор - Биркиркара
Первый матч: 0 - 0
Лига чемпионов (2013/2014)
2 раунд
первый матч		 16 июля, вторник 21:30 Биркиркара 0:0 Марибор
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