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Железничар - Виктория

23.07.2013, Вторник, 23:00 мск Сараево, стадион Асим Ферхатович Хасе - Кошево Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Железничар - Виктория
Первый матч: 3 - 4
Лига чемпионов (2013/2014)
2 раунд
первый матч		 16 июля, вторник 19:30 Виктория 4:3 Железничар
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