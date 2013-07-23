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Вардар - ФКСБ

23.07.2013, Вторник, 22:45 мск Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Вардар - ФКСБ
Первый матч: 0 - 3
Лига чемпионов (2013/2014)
2 раунд
первый матч		 16 июля, вторник 21:45 ФКСБ 3:0 Вардар
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