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ФКСБ - Вардар

16.07.2013, Вторник, 21:45 мск Бухарест, стадион Национальный Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч ФКСБ - Вардар
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 6 4 0 2 12:3 +9 12
2. Шальке-04 6 3 1 2 6:6 0 10
3. Базель 6 2 2 2 5:6 -1 8
4. ФКСБ 6 0 3 3 2:10 -8 3
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