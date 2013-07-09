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ЭБ/Стреймур - Луситанс

09.07.2013, Вторник, 22:00 мск Торсхавн, стадион Торсвеллур Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч ЭБ/Стреймур - Луситанс
Первый матч: 2 - 2
Лига чемпионов (2013/2014)
1 раунд
первый матч		 2 июля, вторник 21:30 Луситанс 2:2 ЭБ/Стреймур
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