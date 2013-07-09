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Тре Пенне - Ширак

09.07.2013, Вторник, 23:00 мск Серравалле, стадион Олимпико Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Тре Пенне - Ширак
Первый матч: 0 - 3
Лига чемпионов (2013/2014)
1 раунд
первый матч		 2 июля, вторник 17:00 Ширак 3:0 Тре Пенне
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