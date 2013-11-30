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Валансьен - Лилль

30.11.2013, Суббота, 23:00 мск Валансьен, стадион Стад дю Айно Франция. Лига 1, 15 тур Валансьен - Лилль
Франция. Лига 1 (2012/2013)
28 тур
9 марта, суббота 23:00 Валансьен 1:3 Лилль
10 тур
27 октября, суббота 19:00 Лилль 2:1 Валансьен
Франция. Лига 1 (2011/2012)
28 тур
18 марта, воскресенье 23:59 Лилль 4:0 Валансьен
12 тур
30 октября, воскресенье 23:59 Валансьен 0:0 Лилль
Франция. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
8 февраля, среда 22:00 Валансьен 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2010/2011)
27 тур
13 марта, воскресенье 19:00 Лилль 2:1 Валансьен
11 тур
31 октября, воскресенье 19:00 Валансьен 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2009/2010)
31 тур
3 апреля, суббота 21:00 Валансьен 1:0 Лилль
15 тур
28 ноября, суббота 21:00 Лилль 4:0 Валансьен
Франция. Лига 1 (2008/2009)
26 тур
28 февраля, суббота 21:00 Валансьен 2:0 Лилль
8 тур
4 октября, суббота 23:00 Лилль 1:0 Валансьен
Франция. Лига 1 (2007/2008)
28 тур
8 марта, суббота 22:00 Валансьен 0:0 Лилль
10 тур
6 октября, суббота 21:00 Лилль 3:0 Валансьен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 27 8 3 84:23 +61 89
2. Монако 38 23 11 4 63:31 +32 80
3. Лилль 38 20 11 7 46:26 +20 71
4. Сент-Этьен 38 20 9 9 56:34 +22 69
5. Лион 38 17 10 11 56:44 +12 61
6. Марсель 38 16 12 10 53:40 +13 60
7. Бордо 38 13 14 11 49:43 +6 53
8. Лорьян 38 13 10 15 48:53 -5 49
9. Тулуза 38 12 13 13 46:53 -7 49
10. Бастия 38 12 11 15 42:56 -14 49
11. Реймс 38 12 12 14 44:52 -8 48
12. Ренн 38 11 13 14 47:45 +2 46
13. Нант 38 12 11 15 38:43 -5 46
14. Эвиан 38 11 11 16 39:51 -12 44
15. Монпелье 38 8 18 12 45:53 -8 42
16. Генгам 38 11 9 18 34:42 -8 42
17. Ницца 38 12 6 20 30:44 -14 42
18. Сошо 38 10 10 18 37:61 -24 40
19. Валансьен 38 7 8 23 37:65 -28 29
20. Аяччо 38 4 11 23 37:72 -35 23
* - Нант: снято 1
Бастия: начислено 2
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