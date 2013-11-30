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Тулуза - Сошо

30.11.2013, Суббота, 23:00 мск Тулуза, стадион Муниципал Франция. Лига 1, 15 тур Тулуза - Сошо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
37 тур
18 мая, суббота 23:00 Сошо 1:2 Тулуза
19 тур
23 декабря, воскресенье 20:00 Тулуза 2:0 Сошо
Франция. Лига 1 (2011/2012)
25 тур
26 февраля, воскресенье 20:00 Тулуза 2:0 Сошо
9 тур
1 октября, суббота 21:00 Сошо 3:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2010/2011)
26 тур
5 марта, суббота 21:00 Тулуза 0:1 Сошо
10 тур
23 октября, суббота 23:00 Сошо 1:3 Тулуза
Франция. Лига 1 (2009/2010)
27 тур
6 марта, суббота 21:00 Сошо 1:0 Тулуза
11 тур
10 декабря, четверг 21:00 Тулуза 2:0 Сошо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
24 тур
15 февраля, воскресенье 19:00 Сошо 1:2 Тулуза
6 тур
20 сентября, суббота 21:00 Тулуза 2:1 Сошо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
28 тур
8 марта, суббота 22:00 Тулуза 1:2 Сошо
10 тур
7 октября, воскресенье 20:00 Сошо 0:1 Тулуза
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 27 8 3 84:23 +61 89
2. Монако 38 23 11 4 63:31 +32 80
3. Лилль 38 20 11 7 46:26 +20 71
4. Сент-Этьен 38 20 9 9 56:34 +22 69
5. Лион 38 17 10 11 56:44 +12 61
6. Марсель 38 16 12 10 53:40 +13 60
7. Бордо 38 13 14 11 49:43 +6 53
8. Лорьян 38 13 10 15 48:53 -5 49
9. Тулуза 38 12 13 13 46:53 -7 49
10. Бастия 38 12 11 15 42:56 -14 49
11. Реймс 38 12 12 14 44:52 -8 48
12. Ренн 38 11 13 14 47:45 +2 46
13. Нант 38 12 11 15 38:43 -5 46
14. Эвиан 38 11 11 16 39:51 -12 44
15. Монпелье 38 8 18 12 45:53 -8 42
16. Генгам 38 11 9 18 34:42 -8 42
17. Ницца 38 12 6 20 30:44 -14 42
18. Сошо 38 10 10 18 37:61 -24 40
19. Валансьен 38 7 8 23 37:65 -28 29
20. Аяччо 38 4 11 23 37:72 -35 23
* - Нант: снято 1
Бастия: начислено 2
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