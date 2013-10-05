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Монако - Сент-Этьен

05.10.2013, Суббота, 19:00 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Франция. Лига 1, 9 тур Монако - Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2010/2011)
33 тур
1 мая, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 1:1 Монако
17 тур
12 декабря, воскресенье 19:00 Монако 0:2 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2009/2010)
23 тур
7 февраля, воскресенье 19:00 Сент-Этьен 3:0 Монако
7 тур
26 сентября, суббота 21:00 Монако 1:2 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2008/2009)
26 тур
1 марта, воскресенье 19:00 Монако 2:2 Сент-Этьен
8 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Сент-Этьен 2:0 Монако
Франция. Лига 1 (2007/2008)
38 тур
17 мая, суббота 22:50 Сент-Этьен 4:0 Монако
1 тур
4 августа, суббота 22:00 Монако 1:1 Сент-Этьен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 27 8 3 84:23 +61 89
2. Монако 38 23 11 4 63:31 +32 80
3. Лилль 38 20 11 7 46:26 +20 71
4. Сент-Этьен 38 20 9 9 56:34 +22 69
5. Лион 38 17 10 11 56:44 +12 61
6. Марсель 38 16 12 10 53:40 +13 60
7. Бордо 38 13 14 11 49:43 +6 53
8. Лорьян 38 13 10 15 48:53 -5 49
9. Тулуза 38 12 13 13 46:53 -7 49
10. Бастия 38 12 11 15 42:56 -14 49
11. Реймс 38 12 12 14 44:52 -8 48
12. Ренн 38 11 13 14 47:45 +2 46
13. Нант 38 12 11 15 38:43 -5 46
14. Эвиан 38 11 11 16 39:51 -12 44
15. Монпелье 38 8 18 12 45:53 -8 42
16. Генгам 38 11 9 18 34:42 -8 42
17. Ницца 38 12 6 20 30:44 -14 42
18. Сошо 38 10 10 18 37:61 -24 40
19. Валансьен 38 7 8 23 37:65 -28 29
20. Аяччо 38 4 11 23 37:72 -35 23
* - Нант: снято 1
Бастия: начислено 2
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