Сошо - Аяччо

|31 тур
|6 апреля, суббота
|22:00
|Сошо
|0:0
|Аяччо
|13 тур
|17 ноября, суббота
|23:00
|Аяччо
|0:1
|Сошо
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ПСЖ
|38
|27
|8
|3
|84:23
|+61
|89
|2.
|Монако
|38
|23
|11
|4
|63:31
|+32
|80
|3.
|Лилль
|38
|20
|11
|7
|46:26
|+20
|71
|4.
|Сент-Этьен
|38
|20
|9
|9
|56:34
|+22
|69
|5.
|Лион
|38
|17
|10
|11
|56:44
|+12
|61
|6.
|Марсель
|38
|16
|12
|10
|53:40
|+13
|60
|7.
|Бордо
|38
|13
|14
|11
|49:43
|+6
|53
|8.
|Лорьян
|38
|13
|10
|15
|48:53
|-5
|49
|9.
|Тулуза
|38
|12
|13
|13
|46:53
|-7
|49
|10.
|Бастия
|38
|12
|11
|15
|42:56
|-14
|49
|11.
|Реймс
|38
|12
|12
|14
|44:52
|-8
|48
|12.
|Ренн
|38
|11
|13
|14
|47:45
|+2
|46
|13.
|Нант
|38
|12
|11
|15
|38:43
|-5
|46
|14.
|Эвиан
|38
|11
|11
|16
|39:51
|-12
|44
|15.
|Монпелье
|38
|8
|18
|12
|45:53
|-8
|42
|16.
|Генгам
|38
|11
|9
|18
|34:42
|-8
|42
|17.
|Ницца
|38
|12
|6
|20
|30:44
|-14
|42
|18.
|Сошо
|38
|10
|10
|18
|37:61
|-24
|40
|19.
|Валансьен
|38
|7
|8
|23
|37:65
|-28
|29
|20.
|Аяччо
|38
|4
|11
|23
|37:72
|-35
|23
|* - Нант: снято 1
Бастия: начислено 2