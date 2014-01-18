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Гент - Кортрейк

18.01.2014, Суббота, 23:00 мск Гент, стадион Геламко Арена Бельгия. Про-Лига, 22 тур Гент - Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
7 тур
14 сентября, суббота 22:00 Кортрейк 3:0 Гент
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа B
5 тур
27 апреля, суббота 22:00 Гент 1:0 Кортрейк
2 тур
6 апреля, суббота 22:00 Кортрейк 0:0 Гент
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
26 тур
9 февраля, суббота 23:00 Кортрейк 1:0 Гент
11 тур
20 октября, суббота 22:00 Гент 0:1 Кортрейк
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 8 тур
5 мая, суббота 20:00 Гент 2:3 Кортрейк
Плей-офф, 5 тур
21 апреля, суббота 22:00 Кортрейк 1:4 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
29 тур
18 марта, воскресенье 17:30 Гент 3:1 Кортрейк
14 тур
19 ноября, суббота 23:00 Кортрейк 0:4 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
26 тур
13 февраля, воскресенье 22:30 Кортрейк 0:1 Гент
11 тур
16 октября, суббота 22:00 Гент 2:0 Кортрейк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 8 тур
1 мая, суббота 22:00 Гент 0:0 Кортрейк
Плей-офф I, 1 тур
28 марта, воскресенье 20:00 Кортрейк 1:2 Гент
22 тур
15 января, пятница 22:30 Гент 2:2 Кортрейк
5 тур
29 августа, суббота 22:00 Кортрейк 1:0 Гент
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Стандард 30 20 7 3 59:17 +42 67
2. Брюгге 30 19 6 5 54:28 +26 63
3. Андерлехт 30 18 3 9 61:31 +30 57
4. Зюлте-Варегем 30 14 11 5 51:38 +13 53
5. Локерен 30 15 6 9 48:31 +17 51
6. Генк 30 14 3 13 42:39 +3 45
7. Гент 30 12 8 10 39:37 +2 44
8. Кортрейк 30 10 9 11 42:44 -2 39
9. Шарлеруа 30 8 10 12 36:41 -5 34
10. Остенде 30 9 7 14 28:46 -18 34
11. Серкль Брюгге 30 9 6 15 29:55 -26 33
12. Льерс 30 9 5 16 36:53 -17 32
13. Ваасланд-Беверен 30 6 13 11 28:35 -7 31
14. Мехелен 30 8 7 15 34:51 -17 31
15. Оуд-Хеверли 30 6 9 15 30:47 -17 27
16. Монс 30 6 4 20 29:53 -24 22
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