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Серкль Брюгге - Монс

14.12.2013, Суббота, 23:00 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Бельгия. Про-Лига, 19 тур Серкль Брюгге - Монс
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
1 тур
27 июля, суббота 22:00 Монс 1:1 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
29 тур
9 марта, суббота 23:00 Серкль Брюгге 1:3 Монс
14 тур
3 ноября, суббота 23:00 Монс 3:2 Серкль Брюгге
Бельгия. Плей-офф, финалы (2011/2012)
1/2 финала
ответный матч		 14 мая, понедельник 22:30 Серкль Брюгге 3:2 Монс
Бельгия. Плей-офф, финалы (2011/2012)
1/2 финала
первый матч		 10 мая, четверг 22:30 Монс 0:1 Серкль Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
17 тур
10 декабря, суббота 23:00 Монс 0:2 Серкль Брюгге
2 тур
6 августа, суббота 22:00 Серкль Брюгге 1:1 Монс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Стандард 30 20 7 3 59:17 +42 67
2. Брюгге 30 19 6 5 54:28 +26 63
3. Андерлехт 30 18 3 9 61:31 +30 57
4. Зюлте-Варегем 30 14 11 5 51:38 +13 53
5. Локерен 30 15 6 9 48:31 +17 51
6. Генк 30 14 3 13 42:39 +3 45
7. Гент 30 12 8 10 39:37 +2 44
8. Кортрейк 30 10 9 11 42:44 -2 39
9. Шарлеруа 30 8 10 12 36:41 -5 34
10. Остенде 30 9 7 14 28:46 -18 34
11. Серкль Брюгге 30 9 6 15 29:55 -26 33
12. Льерс 30 9 5 16 36:53 -17 32
13. Ваасланд-Беверен 30 6 13 11 28:35 -7 31
14. Мехелен 30 8 7 15 34:51 -17 31
15. Оуд-Хеверли 30 6 9 15 30:47 -17 27
16. Монс 30 6 4 20 29:53 -24 22
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